Украинский певец и муж продюсера Елены Мозговой - Дэвид Аксельрод- признался, планируют ли они пополнение в семье.

Не секрет, что у супругов уже есть 10-летняя дочь Соломия. По словам артиста, они пока не обсуждают тему рождения еще общих детей.

"Я не могу говорить вам чего и из-за чего, но, нет, эта тема не поднимается в нашей семье. И думать о создании еще одной жизни в такое сложное время, мне кажется, очень тяжело", - пояснил артист в комментарии для ТСН.ua.

Однако Дэвид добавил, что после завершения войны может все измениться. Поэтому не хочет ничего загадывать.

"Все же знаем, что когда закончится война, начинается бейби-бум, правильно? Ну, посмотрим, что будет дальше", - отметил певец.

К слову, Елена и Дэвид познакомились в 2005 году. Позже у них появились чувства друг к другу. Но ни 9-летняя разница в возрасте, ни критика родных не остановила влюбленных. В 2015 году они сыграли свадьбу, а через несколько месяцев на свет родилась их дочь Соломия.

