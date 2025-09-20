Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Войска активировали истребители и системы ПВО для обеспечения безопасности воздушного пространства на границе с Украиной.

Польша ночью подняла свои самолеты в воздух во время массированной атаки России по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

"Из-за активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве", - говорится в заявлении.

По данным военных, это решение приняли для обеспечения "максимальной готовности" и безопасности в районах, граничащих с регионами Украины, которые подверглись атаке.

Видео дня

Около 7 утра по местному времени вооруженные силы Польши объявили о завершении операции.

"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, которые были активированы, вернулись к стандартной оперативной деятельности. Наши действия носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства в районах, прилегающих к зоне угрозы", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Тогда польские и союзные силы сбили несколько беспилотников. Это стало первой подобной операцией НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Неназванный военный чиновник США, работающий в Европе, оценил вероятность преднамеренной атаки как "50 на 50". Еще один неназванный высокопоставленный представитель одной из западных разведок отметил, что схема полета дронов свидетельствует о том, что они сбились с курса и пытались восстановить сигнал GPS после того, как подверглись воздействию украинских систем РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости: