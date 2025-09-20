Телеведущая уже дебютировала в комедии "Песики".

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в этом году впервые сыграла в кино под названием "Песики", рассказала о будущих планах. В частности, планирует ли продолжать свою актерскую карьеру.

Не секрет, что игру Никитюк раскритиковала актриса Дарья Петрожицкая. Звезда сериала "Папик" отметила, что сейчас существует тенденция, в которой медийных людей чаще приглашают играть в фильмах, чем профессиональных актеров. И хотя Леся отреагировала тогда на это с юмором, все же на днях ответила, увидим ли мы ее еще в кино.

"Это напрямую зависит от тех предложений и от тех фильмов, которые дальше будут снимать украинские режиссеры и продюсеры. Учитывая, что премьера "Песиків" и сам фильм прошли очень круто, я думаю, что буду положительно реагировать на те предложения, которые мне понравятся", - заявила Никитюк в интервью NV.

Телеведущая добавила, что для нее важно показать себя с разных сторон зрителю. Поэтому у нее есть одна заветная роль.

"Хотела бы участвовать в фильмах, где я буду чувствовать себя комфортно и смогу показать себя с разных сторон. Моя мечта - сняться в украинском комедийном боевике. Поэтому я жду предложений", - подчеркнула Леся.

