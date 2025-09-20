Мать модели показала фото дочери в больничной палате.

Знаменитая американская модель Белла Хадид оказалась в больнице из-за обострения болезни Лайма.

Не секрет, что женщина имеет этот диагноз уже более 15 лет. На днях ее мама Йоланда опубликовала в своем Instagram фото из больницы, на которых Белла лежит с кислородной трубкой, ледовыми компрессами на голове и под капельницами.

"Глядя на то, как моя Белла молча борется - это прорезало глубочайшую безысходность внутри меня. Незаметную инвалидность, вызванную хронической неврологической болезнью Лайма, трудно объяснить или понять кому-либо. Я стараюсь быть примером в нашем путешествии с болезнью Лайма, но моя собственная боль не может сравниться с наблюдением за страданиями моего ребенка", - написал родной человек модели.

Видео дня

Она также трогательно обратилась к Белле такими словами:

"Ты такая смелая. Ни один ребенок не должен страдать от неизлечимой хронической болезни. Я восхищаюсь твоим мужеством и твоей готовностью продолжать бороться за здоровье, несмотря на неудачные протоколы и бесчисленные неудачи, с которыми ты столкнулась. Просто не хватает слов, чтобы описать тьму, боль и неизвестный ад, который ты пережила с момента постановки диагноза. Ты на самом деле не жила, ты научилась существовать в тюрьме собственного парализованного мозга. Я так горжусь тем, какой ты борец. Ты не одинока, я обещаю поддерживать тебя на каждом шагу, сколько бы времени это ни заняло".

К слову, Белла впервые почувствовала симптомы болезни Лайма еще в подростковом возрасте. Инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы зараженных клещей, спровоцировало у модели постоянную усталость, боль в теле, проблемы с концентрацией, бессонницу и депрессию. В 2013 году врачи официально поставили диагноз Хадид, однако лишь спустя три года она решилась рассказать о болезни публично.

Напомним, ранее Белла Хадид откровенно рассказала о своей борьбе с алкоголизмом.

