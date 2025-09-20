Три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября, и находились там более 10 минут. В ответ на эти действия МИД Эстонии вызвал временного поверенного России для вручения ноты протеста. Также эстонское правительство обратилось к НАТО с требованием начать консультации по статье 4 устава НАТО.

Как эти события связаны с нашей войной и будут влиять на нее? С точки зрения российского диктатора Владимира Путина, давление на Европу - это главный путь к выходу Украины из Донбасса. А потому провокации будут регулярными.

Окончание войны в логике Путина предусматривает следующие моменты:

полная оккупация Донбасса;

завершение (хотя бы в основных параметрах) формирования Чебурнета, как главного, с точки зрения внутренних служб Кремля предохранителя от дальнейших революций;

частичное снятие санкций и начало политического диалога с Западом.

Главной преградой по захвату Донбасса является Европа. Ведь именно Европейский союз сейчас никак не настроен на снятие санкций с Российской Федерации. Но здесь мы должны понимать, для Европы, которая декларирует примат ценностей над всем остальным, важны ответы на два вопроса:

Как будет обеспечена долговременная безопасность Европы? Какими будут параметры дальнейших экономических затрат, связанных с новыми геополитическими реалиями (ЕС не хочет быть вечной дойной коровой)?

Как только ЕС поймет ответы на эти вопросы, их точка зрения в отношении Украины может начать меняться.

И Россия считает, что атаки на Польшу или Эстонию будут ускорять этот процесс (действительно ли это так - пока ответ неочевиден).

Но пока об остановке помощи ЕС для Украины переживать не стоит. А главная ошибка россиян заключается в том, что пока ответы на эти вопросы не готовы давать и США. Ведь в логике Трампа он ничего не должен делать, а все должны заплатить за его ничего не делание.

Именно поэтому мы сейчас имеем патовую ситуацию. Европа боится, США не хочет, а Россия не может ничего, кроме провокаций. Китай традиционно ждет. Ситуация может измениться только в тот момент, когда одна из сторон изменит свою позицию. Очевидно, это произойдет. Но не сейчас и пока спрогнозировать, кто из четырех игроков первый нарушит этот баланс очень сложно (я считаю, что наименее реалистичным является начало военной операции Россией, а наиболее реалистичной является игра Китая).