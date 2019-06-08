Задержанный в РФ журналист Голунов обошел Путина по количеству поисковых запросов в российской сети
Президент РФ Владимир Путин интересовал пользователей российского сегмента интернета меньше, чем задержанный журналист Медузы Иван Голунов.
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На этот интересный факт обратило внимание издание Открытые медиа. В пятницу Путин выступал на важнейшем для российских чиновников Петербургском международном экономическом форуме, а полиция сообщила о задержании Голунова по подозрению в распространении наркотиков.
Журналистом через Google интересовались более 20 тыс человек. Российский президент интересовал гораздо меньшее количество людей.
Иваном Голуновым россияне вчера интересовались куда больше, чем Путиным, который в тот момент выступал на ПМЭФ вместе с главами Китая и других стран. И сегодня утром судьба журналиста интересует пользователей куда больше, чем российский президентhttps://t.co/gigWWPincOpic.twitter.com/HMKjU5usUP— Открытые медиа (@OpenMedia_io) 8 июня 2019 г.
7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова. Российского журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах.
В субботу, 8 июня, в московском суде состоится заседание, на котором журналисту изберут меру пресечения.