В квартире известного московского художника обнаружили более 80 кошек (фото)

Квартиру художник сдал женщине, которая превратила ее в зоопарк и сбежала в неизвестном направлении.

В московской квартире известного художника Юрия Миракова обнаружили более 80 кошек.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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На днях в полицию Тимирязевского района поступило сообщение от местной жительницы, рассказавшей, что в их подъезде невыносимо воняет экскрементами и гнилью. Также женщина поведала историю о сумасшедшей соседке, которая держит дома около 80 кошек.

Прибывшие на место оперативники обнаружили в квартире более 80 кошек, условия проживания которых были крайне ужасными. Часть животных была сильно истощена, а сама квартира напоминала помойку. Помимо живых особей оперативники обнаружили еще и трех мертвых кошек, запах от которых сильно распространился на весь подъезд. Саму же кошатницу застать на месте не удалось.

Источники в правоохранительных органах рассказали изданию, что хозяином квартиры оказался уважаемый 71-летний член Международного Союза художников Юрий Мираков. Мужчина сдал свою квартиру 54-летней женщине по имени Светлана Зайцева еще в конце апреля. Квартира была с косметическим ремонтом, а сама женщина не предупреждала художника о каких-либо животных.

Стоит отметить, что Юрий Мираков - член Международного Союза художников, основатель частной галереи-мастерской «Анна и Юрий Мираков», расположенной в центре Москвы. Работы мастера находятся в музеях и частных коллекциях Франции, Англии, США, Германии и многих других странах.

Как сообщал УНИАН, в канадском Торонто мужчина держал у себя в квартире более 300 кошек.