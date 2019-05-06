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Более 300 кошек нашли в канадской квартире (фото)

20:50, 06 мая 2019
Спасение видов
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REUTERS

В канадском Торонто мужчина держал у себя в квартире более 300 кошек. Снимки животных опубликовала местная благотворительная организация. 

Об сообщает CTV News. На снимках видно, что кошками занято все пространство в квартире, включая мебель и подоконники.

Социальные службы направили животных ветеринарам, после чего им будут искать новый дом.

Как сообщал УНИАН, в Австралии истребят миллионы диких кошек.

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Теги: #Канада#кошки