Более 300 кошек нашли в канадской квартире (фото)
20:50, 06 мая 2019Спасение видов
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Социальные службы направили животных ветеринарам, после чего им будут искать новый дом.
REUTERS
В канадском Торонто мужчина держал у себя в квартире более 300 кошек. Снимки животных опубликовала местная благотворительная организация.
Об сообщает CTV News. На снимках видно, что кошками занято все пространство в квартире, включая мебель и подоконники.
Социальные службы направили животных ветеринарам, после чего им будут искать новый дом.
Как сообщал УНИАН, в Австралии истребят миллионы диких кошек.
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