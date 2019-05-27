"Будущий депутат": русский мальчик на качелях на фоне горящего дома стал новым интернет-мемом (видео)

На видео запечатлено, как мальчик качается на качелях, почти не обращая внимания на горящий дом.

Мальчик из города Ноябрьск Российской Федерации, невозмутимо качающийся на качелях на фоне горящего дома, прославился в социальных сетях.

В общей сложности ролик с любителем качелей, опубликованный в сообществе «Происшествия Ноябрьск», собрал более 170 тысяч просмотров менее чем за два дня.

Отмечается, что пожар в доме 26б на улице Изыскателей в западносибирском Ноябрьске случился в выходные. На видео запечатлено, как мальчик качается на качелях, почти не обращая внимания на горящий дом.

Читайте такжеБДСМ на выпускном - во Владивостоке последний звонок превратился в развратную вечеринку (фото, видео)

Пользователи соцсетей удивились невозмутимости ребенка и высказали свои предположения, почему пожар его не заинтересовал. Некоторые пользователи в комментариях посчитали такое поведение признаком равнодушия.

«Это даже не мегаспокойствие, это страшно, полная бесчувственность», - написал один из юзеров.

Однако многие встали на защиту ребенка.

«И что тут такого?! Я так же сегодня посмотрела на этот пожар и дальше пошла заниматься делами. Вот и ребенок посмотрел и пошел качаться. А что он должен был делать?» - написала одна из пользовательниц.

Некоторые пользователи предположили, что мальчику в будущем подойдет профессия летчика-испытателя, а другие прочили его в депутаты Госдумы.

На ликвидацию пожара на улице Изыскателей пожарным потребовалось более трех часов. Дом № 26б был давно расселен, поэтому погибших не было. Жителей двух соседних домов — 26а и 28а - вовремя эвакуировали, МЧС удалось спасти их имущество на сумму около 35 миллионов рублей. Тем не менее огонь повредил окна обоих домов, стоявший рядом автомобиль и детскую площадку во дворе. Следствие устанавливает причины и виновников возгорания.

Как сообщал УНИАН, второклассник из Новосибирской области РФ принес в школу крысиный яд, завернутый в конфетные обертки, в результате чего 13 детей были госпитализированы.