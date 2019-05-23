В России второклассник отравил 13 друзей конфетами с крысиным ядом

Состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Второклассник из Новосибирской области РФ принес в школу крысиный яд, завернутый в конфетные обертки, в результате чего 13 детей были госпитализированы.

Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на региональную прокуратуру.

«Предварительно установлено, что 20 мая текущего года в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом: отравление ядовитым веществом (крысиный яд)», — отмечают правоохранители.

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Школьникам провели промывание желудка, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщают местные СМИ, первым на подозрительное поведение детей обратил внимание учитель - школьники стали по очереди отпрашиваться попить воды, затем некоторых стало рвать. Первое подозрение упало на школьную столовую, однако позже выяснилось, что дело не в ней.

«Столовая ни при чем! Это мальчик из второго класса принес таблетки с крысиным ядом, угостил друзей. Мышиный яд был в гранулах. Предложил всем одноклассникам, попробовали восемь человек - остальные, видимо, оказались умнее. Одну девочку сразу начало рвать», - рассказали местные жители порталу «Новосибирск онлайн».

Отмечается, что мальчик, принесший конфеты, воспитывается в приемной семье, с его родителями уже провели профилактическую беседу. Местная прокуратура уже начала проверку по факту отравления.

Как сообщал УНИАН, в одной из школ российского города Кудрово (Ленинградская область) школьники 5-6 классов объявили на 8 марта акцию «Без баб» и распространяли в школе листовки женоненавистнической направленности.