В России банда изнасиловала 18-летнюю девушку в отместку ее отцу

Бандиты решили отомстить мужчине, похитили его 18-летнюю дочь и изнасиловали.

В Московской области задержан лидер этнической группировки, участники которой подозреваются в ряде тяжких преступлений.

Об этом сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна Петрова, пишет Lenta.

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Установлено, что подозреваемые в ноябре 2018 года обманным путем пытались завладеть домом в селе Никольское. Хозяйку предупредил сосед о готовящемся преступлении.

Бандиты решили отомстить мужчине, похитили его 18-летнюю дочь, увезли в частный дом в подмосковной Кубинке, где подвергли сексуальному насилию.

Правоохранительные органы выяснили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 37-летний лидер этнической группировки. Он уже задержан.

В результате обыска у задержанного изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ювелирные украшения, наручные часы, электрошокеры, трость-стилет, а также четыре свертка с марихуаной, амфетамином и метилэфедроном общим весом около трех граммов.

Также оперативники нашли в квартире подозреваемого оружие и боеприпасы.

Ранее в Зеленограде Российской Федерации 13-летнюю девочку по дороге в школу изнасиловали пять человек.