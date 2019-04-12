Посчитали слишком буйным: в России врачи закрыли и оставили умирать пациента в состоянии агонии

Замок от подсобки не могли найти полчаса.

В Бурятии, в России, врачи заперли умирающего мужчину в подсобном помещении, считая его слишком буйным.

Об этом пишет местное издание "Номер один".

Инцидент произошел в селе Баргузин в начале февраля. 40-летнего местного жителя госпитализировали в больницу с диагнозом двусторонняя пневмония. Состояние пациента начало ухудшаться и он ходил по больнице, заглядывая в палаты и пытаясь найти врача.

В больнице посчитали это буйным поведением и закрыли мужчину в душной подсобке, навесив снаружи амбарный замок. Там пациент и умер.

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О смерти мужчины стало известно, когда отец приехал его навестить. В палате сына не оказалось, а с его кровати сняли постельное белье. Ключ от замка в подсобку медики не могли найти в течение получаса, тогда отец пациента потребовал срезать его болгаркой. Тело сына лежало на полу возле батареи.

Согласно результатам вскрытия, пациент умер от отека легких. Его врач уверяет, что мужчину заперли на пять минут, но его семья считает, что он пробыл взаперти не один час. Родственники погибшего направили заявления в прокуратуру и Следственный комитет РФ.

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