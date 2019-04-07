Из пункта Б в пункт Ад: в Омске детский паровозик ездит под Rammstein (видео)

По некоторым данным, именно на этом паровозике минувшим летом катались омские депутаты и чиновники.

В Омске Российской Федерации детский паровозик проехался под включенную на полную громкость песню Du hast немецкой группы Rammstein.

Соответствующее видео появилось на сайте «Город 55».

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На видео видна аллея парка 30-летия ВЛКСМ, по которой бежит маленькая девочка. После этого в кадр въезжает паровозик, из которого на весь парк играет тяжелый рок. Ребенок от увиденного буквально впал в оцепенение.

По данным издания, именно на этом паровозике минувшим летом катались во время выездного заседания в парке омские депутаты и чиновники.