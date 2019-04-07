Из пункта Б в пункт Ад: в Омске детский паровозик ездит под Rammstein (видео)
19:15, 07 апреля 2019Русский міръ
452 0
По некоторым данным, именно на этом паровозике минувшим летом катались омские депутаты и чиновники.
Маленькая девочка от увиденного паровозика впала в оцепенение / иллюстрация: gorki.com.ua
В Омске Российской Федерации детский паровозик проехался под включенную на полную громкость песню Du hast немецкой группы Rammstein.
Соответствующее видео появилось на сайте «Город 55».
Читайте такжеВ России таксист изнасиловал пассажирку, а затем довез ее до остановки
На видео видна аллея парка 30-летия ВЛКСМ, по которой бежит маленькая девочка. После этого в кадр въезжает паровозик, из которого на весь парк играет тяжелый рок. Ребенок от увиденного буквально впал в оцепенение.
По данным издания, именно на этом паровозике минувшим летом катались во время выездного заседания в парке омские депутаты и чиновники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter