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Из пункта Б в пункт Ад: в Омске детский паровозик ездит под Rammstein (видео)

19:15, 07 апреля 2019
Русский міръ
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Маленькая девочка от увиденного паровозика впала в оцепенение / иллюстрация: gorki.com.ua

Соответствующее видео появилось на сайте «Город 55».

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На видео видна аллея парка 30-летия ВЛКСМ, по которой бежит маленькая девочка. После этого в кадр въезжает паровозик, из которого на весь парк играет тяжелый рок. Ребенок от увиденного буквально впал в оцепенение.

По данным издания, именно на этом паровозике минувшим летом катались во время выездного заседания в парке омские депутаты и чиновники.

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Теги: #Россия