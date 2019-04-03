Матрица отдыхает: в Минобороны РФ рассказали, как спецназ взламывает компьютеры с помощью мысли

По словам полковника Пороскова, спецназ, владеющий "методиками боевой парапсихологии", умеет читать документы на иностранном языке, лежащие в закрытом сейфе.

Журнал Минобороны России сообщил о том, что у российских военных существуют методики боевой парапсихологии, с помощью которых можно проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы.

Соответствующую статью «Суперсолдат для войн будущего» полковника запаса Николая Пороскова опубликовал официальный журнал Минобороны «Армейский сборник», передает РБК.

В заметке утверждается, что российский спецназ использовал в Чечне «боевые методики парапсихологии».

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«Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку. Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно «отвертеться». Технологии противодействия такому допросу обучаются бойцы спецназа на случай попадания в плен, высшие лица страны или руководители крупных промышленных и банковских структур - для сохранения государственной или коммерческой тайны», - говорится в статье.

По словам полковника Пороскова, такие методики помогают военным в освоении иностранных языков, лечении в боевых условиях, обнаружении засад, схронов, складов и тайников противника. Российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами, утверждает он.

«Они мысленно давали животным команды, которые теми выполнялись. Подобное практиковал знаменитый дрессировщик Дуров. Методика, как оказалось, применима и для людей. Более того, оказалось возможным воздействие даже на технику. Усилием мысли можно, например, взламывать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации. Удачей завершились такие эксперименты, как прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки», - утверждается в материале.