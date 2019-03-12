В России решили отправлять "проблемных" подростков на перевоспитание в военно-патриотические лагеря

В таких лагерях детей учат военному делу и обращению с оружием.

В России решили отправлять "склонных к совершению правонарушений" подростков в военно-патриотические лагеря.

Читайте такжеБезруков, "Юнармия", канал "Звезда": в Минобороны РФ создают новое управление пропаганды

Такое решение принято рабочей группой МВД РФ, занимающейся предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, связанных с "манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети". Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

"Решены вопросы направления в 2019 году несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в лагеря военно-патриотической направленности", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в России действуют военно-патриотические лагеря, в которых детей с 8 лет учат основам военного дела и обращению с оружием. Такие лагеря действуют и на территории оккупированного Россией полуострова Крым, жители которого обеспокоены милитаризацией детей.