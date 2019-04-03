В оккупированном Луганске цирковой лев напал на дрессировщика на глазах у детей (видео)

Египетский дрессировщик получил травмы спины, руки и ноги.

В оккупированном Луганске в ходе циркового представления лев напал на египетского дрессировщика Хамаду Кута.

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Об этом сообщает Informator, ссылаясь на подконтрольные боевикам СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел в день премьеры представления. Дрессировщик утверждает, что для него не было никакой опасности — у каждой профессии есть свои сложности. Он поведал, что у льва был стресс от смены обстановки, поэтому животное вело себя агрессивно.

«Сюда я привез 10 животных. Они должны выступать одновременно. Но пока они не адаптировались, потому что мы приехали и сразу начали работать, у них был стресс, поэтому произошло нападение. Вообще, обязательно, когда мы приезжаем в другой город, перед выступлением мы даем животным три дня. Львы должны успокоиться, привыкнуть к запаху, на репетиции осмотреть манеж, а потом уже начинается работа. В этот раз мы приехали, сразу на манеж и сразу работать. Поэтому так и случилось», — рассказал Хамада Кута.

Египтятин получил повреждения спины, руки и ноги. У него на теле остались следы от двух когтей и одного клыка. В руке – от трех клыков, глубиной четыре сантиметра, и на спине – три царапины от когтей.

Инцидент произошел на глазах у детей, но артист продолжил выступление.

«Когда случаются нападения на дрессировщиков, на 99% это вина дрессировщика. Например, это нападение было моей ошибкой, потому что я пропустил момент», — заключил циркач.

В октябре прошлого года сообщалось, что на Кубани в цирке львица напала на 4-летнюю девочку