На Кубани в цирке львица напала на 4-летнюю девочку (видео)

Ребенок находится в реанимации.

28 октября в Успенском районе Краснодарского края проходило выступление цирка шапито. Никто не ожидал, что что-то может пойти не так.

Как сообщает «Блокнот Краснодар», на сидевшую в первом ряду девочку неожиданно накинулась львица. Животное вырвалось из рук дрессировщика, проломило ограждение и схватило четырехлетнего ребенка за голову.

Как сообщают очевидцы происшествия, девочка сама могла быть виновата в произошедшем. Во время выступления львицы ребенок повернулся спиной к сетке, животное схватило девочку за руку и перенесло на цирковую арену, потом взяла ее голову в свою пасть.

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"Дрессировщик стал бить чем-то львицу по голове, чтобы она отпустила ребенка", — сообщил один из очевидцев случившегося.

Ребенка срочно госпитализировали в местную больницу. С рваными ранами лица и другими повреждениями доставлен в реанимационное отделение.

В краевом СУ СК России сообщили, что по произошедшей трагедии проводится проверка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного Уголовного кодекса страны - оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет", - заявили в пресс-службе СУ СК России по краю.

На данный момент девочка находится в стабильном состоянии. Ее прооперировали. Вечером этого же дня за пострадавшей выехал реанимобиль из Краснодара.

Инцидент уже прокомментировал директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. По мнению опытного дрессировщика вся вина и ответственность за произошедшее лежит полностью на владельце шапито. Но Запашный не снимает ответственности и с родителей, которые подпустили ребенка так близко к клетке.