Команда "тупим": реакция взвода российских полицейских на выроненный пассажиром пистолет удивила сеть (видео)

Пассажир, который якобы случайно выронил пистолет из кармана куртки, оказался пранкером.

Взвод сотрудников Росгвардии без лишних вопросов пропустил пранкера, который проходя мимо них якобы случайно выронил пистолет из кармана куртки.

Соответствующую видеозапись из московской подземки разместил Telegram-канал «Мода в метро» во вторник, 12 марта.

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На записи видно, как на одной из станций метро парень идет по платформе мимо строящихся сотрудников Росгвардии, у него из кармана выпадает предмет, напоминающий пистолет, однако никто из сотрудников правоохранительных органов не предпринимает никаких действий. Более того, многие из них стали улыбаться.

«Ни шагу без приказа, или наша полиция нас бережет», - говорится в подписи к ролику.

Пользователей соцсети озадачила реакция силовиков:

- «И почему мне так смешно?! Их реакция бесподобна»;

- «А потом вы удивляетесь терактам. Надо было ввалить этому клоуну»;

- «Нежданчик».

После того, как видеоролик попал в интернет, в Росгвардии начали оправдываться, что якобы «сразу определили, что пистолет был игрушечным, поэтому стали улыбаться».

