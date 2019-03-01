Весна пришла: после «отбеливания» снега дворники в Москве начали рисовать на нем цветы (видео)

Напомним, в российском Красноярске, где со 2 по 12 марта пройдет Всемирная зимняя универсиада, отбеливают снег, почерневший от грязи и автомобильных выхлопов. Готовятся к приезду Путина.

В Москве в пятницу, 1 марта, дворника на «Даниловской мануфактуре»застали за рисованием цветов на снегу.

Соответствующее видео выложил корреспондент Мосленты.

На кадрах видно, как мужчина под снегопадом щеткой рисует на заснеженной дороге очертания двух роз. Очевидцы прозвали его «самым романтичным дворником».

Напомним, столицу России в первый день весны накрыл снегопад.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске, где со 2 по 12 марта пройдет Всемирная зимняя универсиада, отбеливают снег, почерневший от грязи и автомобильных выхлопов. В центре города грязные сугробы посыпают из мешков белым снегом. Мероприятие пообещал посетить президент России Владимир Путин.