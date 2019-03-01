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Весна пришла: после «отбеливания» снега дворники в Москве начали рисовать на нем цветы (видео)

16:01, 01 марта 2019
Русский міръ
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Весну в первый день весны накрыл снегопад / скриншот

Соответствующее видео выложил корреспондент Мосленты.

На кадрах видно, как мужчина под снегопадом щеткой рисует на заснеженной дороге очертания двух роз. Очевидцы прозвали его «самым романтичным дворником».

Напомним, столицу России в первый день весны накрыл снегопад.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске, где со 2 по 12 марта пройдет Всемирная зимняя универсиада, отбеливают снег, почерневший от грязи и автомобильных выхлопов. В центре города грязные сугробы посыпают из мешков белым снегом. Мероприятие пообещал посетить президент России Владимир Путин.

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Теги: #Россия