Увлеклись Майданом: РосТВ обвинило разработчиков украинской игры Metro Exodus в «махровой русофобии» (видео)

Роспропаганда нашла русофобию и "майданные реалии" в фантастической игре о выживании после ядерной войны.

Ведущий телеканала «Россия 24» обвинил разработчиков популярной компьютерной игры Metro Exodus (украинскую студию 4A Games) в русофобии и «глумлении над москвичами».

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Украинской игре посвятили несколько слов в выпуске новостей 18 февраля. Ведущий, в частности, рассказал, что одно из достижений в игре называется «декоммунизация» - оно дается за уничтожение старой статуи Ленина.

«Сюжет по мотивам романов Дмитрия Глуховского о России после гипотетической ядерной войны, а вот разработчики, что немаловажно, украинские. Видимо, увлеклись собственными майданными реалиями.

А ещё поглумились над москвичами, мол, не знают что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди. Как говорится, развесистая клюква, плюс махровая русофобия», - заключил ведущий.

По его словам, немалая часть российской аудитории судя по отзывам в соцсетях, разочарована, «зато западная – в восторге».

Компьютерная игра Metro Exodus является третьей игрой в серии Metro, сюжет которой основан на романах Дмитрия Глуховского и продолжает историю Metro 2033 и Metro: Last Light. Релиз игры состоялся 15 февраля. Шутер получил достаточно высокие отзывы от критиков и был тепло встречен игроками во всем мире.

Сюжет Серии развивается в пост-апокалиптическом мире будущего, где люди борются за выживание после глобальной ядерной войны. Действие шутера разворачивается на территории современной России.