В РФ пассажирам пришлось раскачать поезд, чтоб спасти застрявшего мужчину (видео)

На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.

Пассажирам электрички в Подмосковье пришлось самостоятельно раскачать поезд, чтоб спасти человека, застрявшего между поездом и платформой. Видеозапись с места происшествия была опубликована в четверг, 14 февраля, в Telegram-канале «МК: срочные новости». По их данным, инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный. На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.

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