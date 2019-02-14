В РФ пассажирам пришлось раскачать поезд, чтоб спасти застрявшего мужчину (видео)
13:50, 14 февраля 2019Русский міръ
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На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.
Мужчина застрял между поездом и платформой / фото newsroom.kh.ua
Пассажирам электрички в Подмосковье пришлось самостоятельно раскачать поезд, чтоб спасти человека, застрявшего между поездом и платформой.
Видеозапись с места происшествия была опубликована в четверг, 14 февраля, в Telegram-канале «МК: срочные новости».
По их данным, инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный.
На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.
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