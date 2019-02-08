В Киеве электричка сбила насмерть железнодорожника

32-летний мужчина сидел на рельсах.

В четверг, 7 февраля, в Киеве по адресу улица Новополевая, 101б обнаружили труп мужчины. Тело лежало на путях недалеко от железнодорожной станции «Киев-Волынский».

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Работники станции говорят, что мужчину сбил поезд, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, полицейские получили вызов о том, что мужчину сбила электричка. По прибытию на место данная информация подтвердилась.

К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Работники вокзала рассказали, что мужчина сидел на рельсах. В этот момент его сбил поезд. Погибшему было 32 года. Он был сотрудником ЖД. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Белой Церкви автомобиль сбил насмерть двух студентов.