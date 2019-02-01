В России вслед за двумя сгоревшими ТЦ рухнул бизнес-центр (фото)

Навес над главным входом рухнул под тяжестью снега.

В Москве (Россия) обрушился козырек здания бизнес-центра на Волоколамском шоссе, в котором расположен институт «Гидропроект».

Как сообщает The Village, навес над главным входом рухнул под тяжестью снега во время «предупредительных уборочных и ремонтно-восстановительных работ».

Сейчас рухнувший козырек демонтируют, вход в здание и въезд на центральную парковку ограничили.

Как сообщал УНИАН, ранее пожар в российском Дагестане полностью уничтожил два торговых центра, повреждены соседние постройки.