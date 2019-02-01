цей матеріал доступний українською

В России вслед за двумя сгоревшими ТЦ рухнул бизнес-центр (фото)

12:59, 01 февраля 2019
Русский міръ
495 0
Сейчас рухнувший козырек демонтируют / скриншот

Как сообщает The Village, навес над главным входом рухнул под тяжестью снега во время «предупредительных уборочных и ремонтно-восстановительных работ».

Сейчас рухнувший козырек демонтируют, вход в здание и въезд на центральную парковку ограничили.

#гидропроект

Публикация от Elena (@elenalizacano)

Как сообщал УНИАН, ранее пожар в российском Дагестане полностью уничтожил два торговых центра, повреждены соседние постройки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар