В Израиле российского туриста арестовали за запуск дрона в аэропорту

Пресс-служба полиции сообщила, что 46-летний россиянин «был задержан охраной аэропорта в конце недели».

Представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил об аресте российского туриста за запуск дрона в районе международного аэропорта имени Даивда Бен-Гуриона близ Тель-Авива.

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Об этом сообщает ТАСС. «За запуск дрона в районе аэропорта Бен-Гурион арестован 46-летний турист из России. Арест ему продлен на сутки», - сказал Зингерман.

Он уточнил, что россиянина отправят домой 28 января.

Пресс-служба полиции сообщила, что 46-летний россиянин «был задержан охраной аэропорта в конце недели».

Как сообщал УНИАН, ранее лондонский аэропорт "Хитроу" приостанавливал работу из-за сообщения о дроне.