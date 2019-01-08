Лондонский аэропорт "Хитроу" приостанавливал работу из-за сообщения о дроне

Полеты были приостановлены в качестве меры предосторожности.

Во вторник, 8 января, аэропорт Хитроу в Лондоне приостановил работу в связи с сообщением о появлении беспилотника.

Вылеты всех самолетов из аэропорта были приостановлены. Об этом сообщает BBC.

В администрации Хитроу заявили, что служба безопасности работает совместно с полицией, чтобы "предотвратить любую угрозу эксплуатационной безопасности".

"В качестве меры предосторожности мы приостановили вылеты на время расследования. Мы приносим извинения пассажирам за возможные неудобства", - говорилось в сообщении.

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Позже лондонский международный аэропорт Хитроу возобновил полеты, как сообщает Sky News.

По словам представителя аэропорта, полеты были приостановлены в качестве меры предосторожности.

«Аэропорт Хитроу сообщает, что его взлетно-посадочная полоса вновь открыта», — говорится в сообщении телеканала.