"После 30-ти деньги не нужны": в Новгороде отменили выплаты на ребенка для женщин, родивших первенца после 29 лет

Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что женщинам, родившим после 30 лет, деньги не нужны, а нужен ребенок.

В российском Новгороде отменили выплату за рождение первого ребенка для женщин, родивших в возрасте старше 29 лет.

Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева зявила, что женщинам после 30 лет деньги не нужны, сообщает "Эхо Москвы".

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"Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить", - заявила Писарева в ходе обсуждения проекта выплат регионального материнского капитала "Первый ребёнок".

Проект предполагает выплату в 100 тысяч рублей при рождении первенца, но такую финансовую поддержку получат только женщины до 29 лет.

Инициативу местная дума одобрила.

Как сообщал УНИАН, в ноябре на Урале директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно.

"Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", - заявила чиновница.