"Вот, берите и нюхайте": в России активисты отправили депутатам посылки с мусором

Таким образом они пытаются привлечь внимание властей и общественности к проблеме загрязнения города.

В Красноярске активисты собрали посылки с мусором и отправили их депутатам Госдумы и сенаторам.

Соответствующий видеоролик был выложен на YouTube.

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«Депутаты и сенаторы, для чего мы вас выбирали? Посмотрите, в каком городе мы живем. Вот, берите и нюхайте родной мусор Красноярска. Мы вам посылаем, а вы пожалуйста нюхайте его. Мэр города от нас убегает — ему концерты важнее, губернатор вообще никак не комментирует ситуацию, министр экологии в такой тупиковой ситуации уходит в отпуск. Зачем все эти люди работают, чем они занимаются?!» — обратилась к парламентариям инициатор акции Евгения Елизарьева.

Адресатами называются депутаты Госдумы Юрий Швыткин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

Как отмечает местный портал NGS24.ru, с 1 января в Красноярске началась мусорная реформа. За вывоз мусора горожане платят не 2-3 рубля с квадратного метра квартиры, а по числу прописанных: 79 рублей за человека для жителей левого берега, 89 — для правого. Ответственность лежит на специально отобранных операторах.

Издание добавляет, что с начала года город тонет в грудах мусора. На 13-й день реформы помойки не разгребают даже рядом с мэрией. Жители потребовали у градоначальника Сергея Еремина отменить нововведения, но тот не стал с ними общаться.