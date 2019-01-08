В Киеве с 1 января подорожал вывоз мусора

Стоимость услуги по вывозу твердых бытовых отходов для населения увеличены на 19%, для бюджетных учреждений - на 15%.

В Киеве с 1 января начали действовать новые увеличенные тарифы на вывоз мусора, которые установила КГГА для исполнителя услуг - КП "Киевкоммунсервис".

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Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевкоммунсервис", ссылаясь на текст соответствующего распоряжения КГГА от 26 декабря 2018 года, получившее регистрацию в Главном территориальном управлении юстиции в городе Киеве 27 декабря 2018 года.

"Коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" информирует, что распоряжением Киевской городской государственной администрации от 26.12.2018 №2352 "Об установлении тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, утилизация, захоронение) исполнителю услуг - Коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевкоммунсервис" с 01.01.2019 года изменены тарифы на услуги по вывозу бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, тариф на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) для населения вырос на 19% - со 129,26 гривни/кубометр до 159,10 гривни/кубометр, для бюджетных учреждений на 15% - со 147,64 гривни/кубометр до 172,91 гривни/кубометр, для других потребителей на 24% - со 156,13 гривни/кубометр до 204,31 гривни/кубометр.

Этим же распоряжением повышена стоимость услуги для населения на вывоз крупногабаритных бытовых отходов - со 115,09 гривни/кубометр до 175,82 91 гривни/кубометр, то есть на 35%.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2018 года Киевсовет определил вывоз твердых бытовых отходов отдельной коммунальной услугой. Депутаты дополнили четвертым пунктом перечень ЖК-услуг в жилищном фонде Киева, утвержденный решением Киевсовета 8 ноября 2017 года: "Услуга по вывозу бытовых отходов".

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) стал отдельной услугой с 1 июля 2018 года.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя решение Киевсовета, отметил, что жители Киева будут оплачивать услугу по вывозу ТБО отдельно, причем тариф будет зависеть не от площади отдельно взятой квартиры, а от количества людей, которые фактически проживают там, и от типа дома. По его словам, появление отдельной услуги по вывозу мусора обосновано тем, что с 10 июня полноценно вступил в силу закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Новый закон не предусматривает, что в услугу по управлению многоквартирными домами входит вывоз ТБО.

27 декабря Пантелеев заявил о намерении городских властей с 1 января 2019 года поднять цены на квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, используемую для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.

Сегодня, 8 января, "Киевводоканал" сообщил, что на заседании НКРЭКУ, которое состоялось 21 декабря в форме открытого слушания, были приняты проекты постановлений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотвод (с использованием внутридомовых систем) для ЗАО "АК "Киевводоканал". Проектами постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусмотрено повышение тарифов на 7% -12%.