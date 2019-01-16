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Видео из забитой мусором до потолка российской квартиры шокировало сеть

16:51, 16 января 2019
Русский міръ
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Видео жилища опубликовано на странице городского сообщества "Подслушано Пермь" в запрещенной в Украине соцсети. 

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"На четвертом этаже подъезда живет бабушка, причем в прямом смысле этого слова. Спит на лестничной клетке на картонках, всех шугается, сначала люди пытались помочь чем-то, потом забили, потому что бесполезно, в квартиру никого не пускала", - говорится в сообщении.

Но на днях пенсионерка ушла, видимо, в магазин и забыла ключ в замочной скважине, дверь не закрыла.

"Особо любопытные решили посмотреть на источник вони. Результат - на видео", - добавили в сообществе "Подслушано Пермь".

Ранее в российском городе Глазово бабушка, мама и внучка спрыгнули с крыши — по очереди. 

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Теги: #Россия#мусор