В России бабушка, мама и дочь совершили тройное самоубийство

35-летняя женщина спрыгнула с крыши дома, потянув за собой 8-летнюю дочь. За ними последовала и 55-летняя бабушка.

В российском городе Глазове бабушка, мама и внучка спрыгнули с крыши — по очереди.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, сперва спрыгнула 35-летняя мать Анна. Она потянула за собой и 8-летнюю дочку Вику — девочка прыгать не хотела. За ними последовала и 55-летняя бабушка Елена.

Женщины заранее готовились свести счёты с жизнью: мать Вики даже сказала учителю, что семья не придет праздновать Новый Год.

В квартире остался годовалый ребёнок.

Сообщается, что семья считалась благополучной. Рядом с ними была записка с именами женщин — видимо, чтобы быстрее установили личности. Объяснений в ней нет. На месте работают следователи.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мать повесилась в присутствии маленького ребенка.