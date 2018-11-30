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В России бабушка, мама и дочь совершили тройное самоубийство

18:43, 30 ноября 2018
Русский міръ
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В России бабушка, мать и дочь спрыгнули с крыши / фото t.me/breakingmash

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Как сообщает Telegram-канал Mash, сперва спрыгнула 35-летняя мать Анна. Она потянула за собой и 8-летнюю дочку Вику — девочка прыгать не хотела. За ними последовала и 55-летняя бабушка Елена. 

Женщины заранее готовились свести счёты с жизнью: мать Вики даже сказала учителю, что семья не придет праздновать Новый Год.  

В квартире остался годовалый ребёнок.

Сообщается, что семья считалась благополучной. Рядом с ними была записка с именами женщин — видимо, чтобы быстрее установили личности. Объяснений в ней нет. На месте работают следователи.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мать повесилась в присутствии маленького ребенка.

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Теги: #Россия#самоубийство