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Появились свежие фото захваченной боевиками "Донбасс Арены"

13:27, 11 декабря 2018
Война
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Снимки датированы 9 декабря / фото vk.com/dpr_live

Свежие снимки главного спортивного сооружения оккупированного Донецка в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте разместил паблик "Инцидент Донецк".

фото vk.com/dpr_live
фото vk.com/dpr_live

Как сообщал УНИАН, в феврале 2017 года боевики заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории.

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Теги: #Донбасс#Донецк#Донбасс-Арена