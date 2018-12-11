Появились свежие фото захваченной боевиками "Донбасс Арены"
13:27, 11 декабря 2018Война
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Свежие фотографии главного спортивного сооружения Донецка появились в сети.
Снимки датированы 9 декабря / фото vk.com/dpr_live
В сети опубликованы фото стадиона "Донбасс Арена", который захватили террористы "ДНР".
Свежие снимки главного спортивного сооружения оккупированного Донецка в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте разместил паблик "Инцидент Донецк".
фото vk.com/dpr_live
фото vk.com/dpr_live
Как сообщал УНИАН, в феврале 2017 года боевики заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории.
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