"Первый канал" после разоблачения фейка извинился за "ошибку" в сюжете о годовщине Майдана (видео)

На канале утверждают, что подготовкой сюжета об украинце-участнике Майдана занимались стрингеры.

Российский пропагандистский "Первый канал" принес извинения за сюжет о годовщине Евромайдана, в котором белоруса выдали за нищего украинца.

"Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине Майдана, на самом деле другой человек и проживает в Беларуси", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Первого канала".

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Пропагандисты утверждают, что подготовкой сюжета занимались стрингеры, которые признались, что сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью якобы была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать.

"Первый канал сожалеет о произошедшем инциденте", - отметили на "Первом канале".

Ранее российский блогер Илья Варламов разоблачил фейк в сюжете "Первого канала", в котором был показан нищий украинец-участник Евромайдана в Киеве "Кирилл Чубенко". На самом деле он оказался жителем Беларуси Виталием Юрченко.

Позже сам Юрченко прокомментировал ситуацию. По его словам, в компанию, где он работает, пришел заказ от пропагандистов "Первого канала" снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление, такого человека нашли и сняли материал.

Потом, по словам Юрченко, выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук, из-за чего его было нельзя отправлять заказчику.

"Приняли абсолютно неправильное решение переснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге. Я не знаю, подписали ли имя именно того человека... Мне предложили сняться в качестве героя, поскольку я недавно туда устроился, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказать, хотя все время сомневался. Смалодушничал, что ли. После того как уже сняли материал, я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже выслали", - рассказал "герой" сюжета.

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