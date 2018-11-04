Сеть поразил российский внедорожник на собачьей упряжке (видео)

Пользователи соцсетей шутят, что таким образом в России борются с ростом цен на бензин.

В сети появилось видео, на котором советский и российский внедорожник ВАЗ-2121«Нива», известный также как LADA 4x4, движется благодаря собачьей упряжке.

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Опубликованый на YouTube и прочих видеохостингах ролик был снят с проезжавшей мимо машины.

По видео сложно сказать, где и зачем был поставлен «эксперимент» с собачьей тягой, однако 12 собак успешно справились с автомобилем, вес которого превышает тонну.

Пользователи соцсетей, тем временем, шутят, что таким образом в России борются с ростом цен на бензин.

Ранее сообщалось, что российских полицейских хотят пересадить на служебных оленей.