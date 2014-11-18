Российских полицейских хотят пересадить на служебных оленей - СМИ

Вопрос о закупке поголовья этих животных сейчас рассматривается в МВД России, сообщают "Известия".

«На совещаниях говорилось, что преступники зачастую скрываются в тундре и других труднодоступных местах на оленьих упряжках, а у полицейских не всегда есть возможность их там преследовать, — рассказал источник в центральном аппарате МВД РФ. — Такая же проблема возникает и с доставкой подозреваемых в отделения».

Когда об этой проблеме стало известно в Москве, МВД РФ решило рассмотреть возможность закупки для полицейских поголовья служебных оленей.

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«У нас на службе, конечно, есть снегоходы, но нужно понимать, что техника — это техника. Снегоход может сломаться или застрять в тундре, а вот олень будет бежать всегда, — рассказала официальный представитель МВД Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Пимкина. — Олени были бы полезны и для участковых, чтобы объезжать отдаленные районы. Помимо охраны порядка наши полицейские оказывают различную помощь местным жителям и вывозят из тундры больных».

Возможность покупки служебных оленей была заложена в нормативную базу МВД РФ еще в 2012 году. В специальном приказе «О некоторых вопросах продовольственного обеспечения и обеспечения кормами штатных животных подразделений в органах внутренних дел в РФ в мирное время» помимо уже традиционных лошадей и собак МВД РФ также подумало о рационе ослов, оленей и верблюдов.