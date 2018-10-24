Пограничники объяснили, зачем россиянин на границе выдавал свою мертвую жену за живую
Гражданин России, который пытался провезти в Украину труп женщины, выдавая его за живую пассажирку, делал это ради экономии средств.
Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на комментарий пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна.
Читайте такжеВ Киевской области пьяные подростки насмерть забили пенсионера из-за собаки
"Его аргументация – проста. Они таким образом планировали сэкономить на юридических формальностях, а во-вторых, на расходах, связанных с перевозкой тела специальным автомобилем. Поэтому и приняли такое решение воспользоваться темным временем суток и провезти труп в качестве пассажира", - рассказал он.
Слободян добавил, что пограничники вызвали полицию, и в дальнейшем этим делом занимались правоохранители.
Представитель Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник сообщила журналистам что авто с трупом не пропустили на территорию Украины. Россиян вернули в РФ.
Баранник также добавила, что факт смерти гражданки был зарегистрирован на территории России.
"Объективных данных, которые бы указывали на наличие в действиях признаков состава преступления, совершенного на территории Украины, не установлено", - подытожила она.
Ранее сообщалось, что россиянин пытался ввезти в Украину труп женщины, выдавая ее за живую пассажирку.