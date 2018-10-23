Россиянин пытался ввезти в Украину труп женщины, выдавая ее за живую пассажирку

В ГПСУ отметили, что правонарушители пытались переместить на территорию Украины труп женщины под видом пассажирки с целью захоронения умершей в Запорожской области.

Родня пыталась переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую.

Об этом сообщил помощник начальника Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

«Очень интересная ситуация произошла вечером в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Родня пыталась переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую...», - написал он.

Слободян отметил, что около 17.30 в пункт пропуска Гоптовка на въезд в Украину прибыл автомобиль «Форд» российской регистрации под управлением гражданина РФ.

«В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была усажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже после обнаружения трупа водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ», - отметил он.

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По словам Слободяна, мужчины заявили, что пытались переместить на территорию Украины труп женщины под видом пассажирки с целью захоронения умершей в Запорожской области.

«Российские правоохранители, которые несут службу в смежном с «Гоптовка» пункте пропуска «Нехотеевка», в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ», - отметил помощник руководителя ГПСУ.

Он сообщил, что продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК «Умышленное убийство».