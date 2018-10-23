Россиянин пытался ввезти в Украину труп женщины, выдавая ее за живую пассажирку
Родня пыталась переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую.
Об этом сообщил помощник начальника Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.
«Очень интересная ситуация произошла вечером в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Родня пыталась переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую...», - написал он.
Слободян отметил, что около 17.30 в пункт пропуска Гоптовка на въезд в Украину прибыл автомобиль «Форд» российской регистрации под управлением гражданина РФ.
«В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была усажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже после обнаружения трупа водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ», - отметил он.
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По словам Слободяна, мужчины заявили, что пытались переместить на территорию Украины труп женщины под видом пассажирки с целью захоронения умершей в Запорожской области.
«Российские правоохранители, которые несут службу в смежном с «Гоптовка» пункте пропуска «Нехотеевка», в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ», - отметил помощник руководителя ГПСУ.
Он сообщил, что продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК «Умышленное убийство».