"Тайна ФСБ": в сети высмеяли "подросшего" Путина (фото)

На снимке Путин почти "дорос" до Лукашенко, рост которого - 185 см.

На сайте Кремля опубликовали свежее совместное фото президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. На снимке Путин почти "дорос" до Лукашенко, рост которого - 185 см.

Несоответствие в росте двух президентов заметил политолог Алексей Голобуцкий.

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"Увидел свежее фото Путина с Лукашенко, где Путин внезапно почти дорос до Бацьки, - сразу и не поверил даже, решил, что фотошоп. Проверил - действительно, реальное фото со встречи 21 сентября в Сочи, висит на официальном сайте Кремля. Как фотографу удалось добиться такого эффекта - останется тайной застенков ФСБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, что рост Путина - 162 см.

Как сообщал УНИАН, пользователи сети посмеялись над фотографией "мелкого" российского президента Владимира Путина на Евразийском женском форуме.