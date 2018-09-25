"Тайна ФСБ": в сети высмеяли "подросшего" Путина (фото)
На сайте Кремля опубликовали свежее совместное фото президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. На снимке Путин почти "дорос" до Лукашенко, рост которого - 185 см.
Несоответствие в росте двух президентов заметил политолог Алексей Голобуцкий.
Читайте такжеЖириновский в эфире РосТВ пообещал вымазать депутата "г**ном" (видео)
"Увидел свежее фото Путина с Лукашенко, где Путин внезапно почти дорос до Бацьки, - сразу и не поверил даже, решил, что фотошоп. Проверил - действительно, реальное фото со встречи 21 сентября в Сочи, висит на официальном сайте Кремля. Как фотографу удалось добиться такого эффекта - останется тайной застенков ФСБ", - написал он в своем Telegram-канале.
Отметим, что рост Путина - 162 см.
Как сообщал УНИАН, пользователи сети посмеялись над фотографией "мелкого" российского президента Владимира Путина на Евразийском женском форуме.