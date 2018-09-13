"Отравители" Скрипалей о цели своего визита в Солсбери: приехали "посмотреть на собор" (видео)

Также они прокомментировали версию британской полиции о том, что яд семейства «Новичок» перевозился во флаконе из-под духов Nina Ricci.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщили о цели своего визита в Британию.

Об этом они рассказали в интервью пропагандистскому ресурсу Russia Today.

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — сказал Петров.

По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.

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«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — пояснил Петров.

Также они прокомментировали версию британской полиции о том, что яд семейства «Новичок» перевозился во флаконе из-под духов Nina Ricci.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — сказал Боширов, отвечая на вопрос, были ли у них духи.

Видео: RT

Напомним, накануне, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери найдены.

«Мы знаем, кто это. Мы их нашли », - заявил Путин.

«Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут, это гражданские люди», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипаля граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипаля возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.