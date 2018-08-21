Живущий в РФ американец заказал чистящее средство и попал на год в СИЗО

Супруги открыли коробку, но вместо своего заказа они с недоумением обнаружили в ней две бутылки минеральной воды "Сенежская" и журнал "Таможня".

Бывшему американскому пожарному, преподавателю английского языка в Москве, Гейлену Грандстаффу грозит до 20 лет колонии за покупку чистящего средства в интернете. Таможня нашла в бытовой химии вещество, признанное в России психотропным и запрещенным к свободному распространению.

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Уже больше года Градстафф ждет решения суда в СИЗО, пишет Русская служба BBС.

Вечером 19 июля 2017 года, когда преподаватели английского языка Гейлен и Анна Грандстафф и их кот по кличке Диего были у себя дома на севере Москвы, им позвонили в домофон. Курьер из службы EMS вручил долгожданную посылку из популярного китайского интернет-магазина. Месяц назад Гейлен заказал там пептиды для регенерации клеток и чистящее средство для металла.

Супруги открыли коробку, но вместо своего заказа они с недоумением обнаружили в ней две бутылки минеральной воды "Сенежская" и журнал "Таможня". Позднее выяснилось, что и курьер был ненастоящий - его роль исполнил переодетый сотрудник таможни, участвовавший в операции "Контролируемая доставка".

Через несколько минут на пороге уже стояло восемь человек - сотрудники таможни, несколько свидетелей, переводчик и адвокат. А после полуночи явился дознаватель с постановлением о возбуждении уголовного дела. Гейлен обвинялся в контрабанде наркотических средств: в заказанном чистящем средстве содержался гамма-бутиролактон, внесенный в список запрещенных на территории России препаратов, так как может быть использован в качестве психотропного вещества.