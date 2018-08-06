Жириновский боится «плана Запада» по развалу России: Украине отдадут Курск и Брянск (видео)

Российский политик призвал не называть свои фантазии теорией заговора, подчеркнув, что речь идет о «реальной политике».

Запад готовит новый план по развалу России, согласно которому Украине позволят принять в свой состав ряд городов, входящих сегодня в состав РФ.

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Такое заявление сделал в эфире политического ток-шоу на канале «Россия 1» одиозный российский парламентарий Владимир Жириновский. По его словам, ранее Запад уже реализовал план по расчленению Советского Союза (в терминологии Жириновского – «гарвардский» проект).

«Два проекта у них было… Гарвардский и Хьюстонский. Гарвардский они выполнили, расчленить СССР на 15 частей. Чьими руками? Горбачев – коммунист, Ельцин – коммунист. Ну, для видимости, они демократы», – поделился информацией политик.

При этом, Жириновский призвал не называть это теорией заговора, подчеркнув, что речь идет о «реальной политике».

«Теперь остался «хьюстонский проект». Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам — часть Псковской области, Польша Львов заберет», – заявил Жириновский, не уточнив, при этом, почему в ходе расчленения РФ Польша должна будет «забрать» украинский город.

Тем не менее, Украину, согласно представленному Жириновским плану, также ожидают территориальные приобретения.

«Украине уже подарок готов. Им (написано прямо в тексте) разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск. Вот им это подарок», – предупредил российский парламентарий.

Как сообщал УНИАН, в июле Жириновский в эфире росТВ поделился мечтами о «русской земле до Карпат». По его словам, РФ может приостановить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в том случае, если «Трамп отдаст Украину» Москве.