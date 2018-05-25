В сети высмеяли девиз сборной России на ЧМ-2018
ФИФА объявила итоги голосования болельщиков, выбиравших девизы для каждой из 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Сборной России достался лозунг «Играй с открытым сердцем» - он будет украшать в том числе автобус команды.
Об этом пишет Meduza.
В Твиттере девиз встретили с недоумением: одни пользователи отмечали, что слоган скорее подходит кардиохирургам, а другие не понимали, почему в нем нет ни слова про игру ногами.
А вот и девиз сборной на Чемпионате Мира— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 24 мая 2018 г.
Играй с открытым сердцем
И холодными ногами pic.twitter.com/5Zbi6bqWYl
Девизом сборной России на чемпионате мира по футболу станет слоган «Играй с открытым сердцем»— Bob Farber (@Bobchensk) 24 мая 2018 г.
Сдается мне, этот слоган больше подходит для веселых кардиохирургов.
Играй с открытым сердцем, смотри с увеличенной печенью.— В. Перестукин (@perestookin) 24 мая 2018 г.
новый девиз сборной России - «Играй с открытым сердцем»— Aleksey Shaburov (@lierr_A) 24 мая 2018 г.
вообще-то играть надо с умом. и ногами. сердце ни при чем.
Играй с открытым сердцем — девиз сборной России по футболу pic.twitter.com/FbZpOjIN7M— РИП Новости (@riarip) 24 мая 2018 г.
ВСЁ ПРО***ТЬ - ЭТО ТОЖЕ ДАР! - вот их девиз.— Астафьев Олег (@OLEG_ASTAFYEV) 24 мая 2018 г.
А с девизом "Забей гол в чужие ворота" не пробовали играть?— Юкка (@vaju01) 24 мая 2018 г.
Некоторые обратили внимание на девизы других стран, участвующих в ЧМ-2018. Самый лаконичный — у Польши.
Девиз Польши на #ЧМ2018 – «Вперёд, Польша!» https://t.co/c0hDvCwM72pic.twitter.com/EcMDGn6Zs5— Чемпионат (@championat) 24 мая 2018 г.
Как сообщал УНИАН, ранее Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018. Фотографии сувенира, на котором матрешка изображена с красным свистком во рту, активно распространяются в соцсетях.