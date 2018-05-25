В сети высмеяли девиз сборной России на ЧМ-2018

12:25, 25 мая 2018
Русский міръ
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У пользователей соцсетей девиз вызвал недоумение / скриншот

ФИФА объявила итоги голосования болельщиков, выбиравших девизы для каждой из 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Сборной России достался лозунг «Играй с открытым сердцем» - он будет украшать в том числе автобус команды.

Об этом пишет Meduza.

В Твиттере девиз встретили с недоумением: одни пользователи отмечали, что слоган скорее подходит кардиохирургам, а другие не понимали, почему в нем нет ни слова про игру ногами.

Некоторые обратили внимание на девизы других стран, участвующих в ЧМ-2018. Самый лаконичный — у Польши.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия удивила курьезным сувениром к ЧМ-2018. Фотографии сувенира, на котором матрешка изображена с красным свистком во рту, активно распространяются в соцсетях.

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Теги: #Россия#чемпионат мира