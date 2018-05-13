В Москве задержали более 20 участников митинга за свободный интернет (фото, видео)

На московском проспекте Сахарова собрались около 2 тысяч человек.

В Москве сегодня состоялась согласованная с властями акция «За свободный интернет», задержаны более 20 человек.

Около 2 тысяч человек на проспекте Сахарова протестовали против ограничения доступа к интернет-ресурсам, сообщает Deutsche Welle.

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Организатором митинга выступила «Партия народной свободы» (ПАРНАС), а также партии «Яблоко», «Гражданская инициатива», «5 декабря», «Демократический выбор», Пиратская партия и движение «Открытая Россия». Согласно заявке, в акции должны были принять участие до 5 тысяч человек.

Своей акцией участники протеста хотели привлечь внимание общественности к ограничению доступа в интернете и действий Роскомнадзора. В частности, демонстранты призывали к отставке руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и освобождению политзаключенных, «репрессированных по интернет-делам».

Во время митинга было задержано еще свыше 20 сторонников анархистов.

30 апреля в Москве состоялся митинг против блокировки мессенджера Telegram. По разным оценкам, в нем приняли участие от 7,5 до 12 тысяч человек. В роли организатора митинга выступила Либертарианская партия России, выйти на него призвал также основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который назвал событие «историческим шансом для москвичей выразить общую позицию».

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке. Несмотря на то, что в борьбе против мессенджера ведомство ограничило доступ к нескольких миллионам сторонних сайтов, Telegram как и раньше продолжает работать в России.