Акция протеста против блокировки Telegram в Москве (фоторепортаж)

В центре Москвы прошла акция в поддержку заблокированного в России Telegram. По оценкам полиции, она собрала порядка 7,5 тыс. человек.

В Москве 30 апреля прошла согласованная акция протеста против блокировки мессенджера Telegram, Роскомнадзора и цензуры, организованная Либертарианской партией России.

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В 14:00 на улице Маши Порываевой стартовало шествие. Участники акции проследовали в сторону центра по проспекту Сахарова, сообщает РБК.

Организаторы акции на своем сайте указали, чтобы ее участники не забыли «захватить с собой пару бумажных самолетиков». Это отсылка к акции за свободный интернет 22 апреля, когда по призыву основателя мессенджера Павла Дурова пользователи из своих окон запустили бумажные самолетики — символ Telegram.

Ранее к участию в митинге призывал сам Павел Дуров. «Это исторический шанс для москвичей — выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно», — писал он. Дуров добавил, что последние две недели команда мессенджера вела «неравный бой с интернет-цензором» ради пользователей из России.

Среди соорганизаторов мероприятия Либертарианская партия указала команду политика Алексея Навального. Оппозиционер заявлял, что намерен принять участие в митинге. В своем выступлении он призвал участников митинга к сопротивлению. «Сопротивление — это когда ты делаешь что-то и не молчишь, и не сидишь в кресле, а сопротивляешься. Одна фраза в голове постоянно, когда вижу и слышу, что происходит каждый день с утра до вечера, — я не буду это терпеть, — сказал политик. — Это их государственная позиция — «мы власть, нас охраняют эти автобусы (указал на автозаки с полицией – ред.) и у нас есть право читать, что вы пишете… Интернет — единственная сфера, по-настоящему развивающаяся в стране, и они говорят — вы плохо себя ведете, и мы сожрем ваш интернет».

Акция на проспекте Сахарова завершилась около 15:30. По данным полиции, митинг собрал порядка 7,5 тыс. человек.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля. Ее причиной стал отказ администрации мессенджера выдать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Требования спецслужбы Павел Дуров назвал нарушающими Конституцию. Однако с позицией ФСБ согласился суд и, несмотря на ответный иск Telegram, постановил заблокировать его работу.