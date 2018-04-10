Российским военным разрешат платить за сгоревшие танки и самолеты в рассрочку

«Льготой» смогут воспользоваться солдаты и офицеры, признавшие свою вину в порче военного имущества.

Российским военнослужащим предоставят возможность в рассрочку компенсировать вооруженным силам ущерб за уничтоженную по их вине военную технику.

Как сообщает российская газета «Известия», льготой смогут воспользоваться солдаты и офицеры, признавшие свою вину. Для оформления рассрочки им необходимо будет подписать письменное обязательство о компенсациях и согласовать график выплат.

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Отмечается, что в российском Минобороны готовят проект поправок в закон «О материальной ответственности военнослужащих». Речь идет об уточнении ответственности солдат, офицеров и призванных на сборы граждан за порчу имущества, закрепленного за воинскими частями.

В министерстве отметили, что по действующему законодательству солдаты и офицеры несут ответственность исключительно за причиненный по их вине ущерб. Предложенные поправки предусматривают также санкции в отношении командиров, не принявших «необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба». Этот пункт не позволит им «спустить дело на тормозах» и просто списать поврежденную технику.

На сегодняшний день взыскать ущерб с военнослужащего можно только через суд, который далеко не всегда становится на сторону Минобороны. Нередко всё ограничивается удержанием одного оклада с виновного, после чего технику списывают. При этом, иногда суд напротив, назначает неподъемные для военнослужащих выплаты.

Напомним, в январе в сети показали, как российский солдат во время учений сжег БТР-82 за 28 миллионов рублей при попытке разогреть консервы на костре.