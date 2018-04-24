В России 17-летнего победителя олимпиад по химии нашли мертвым после визита ФСБ

Парень проводил дома опыты, которые оканчивались некими взрывами. После жалоб соседей к нему пришли сотрудники ФСБ для проверки.

В Московской области найдено тело 17-летного победителя столичной олимпиады по химии.

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Как сообщают российские СМИ, школьник погиб после проверки ФСБ РФ. По данным одного из изданий, тело подростка обнаружили у подъезда его дома 23 апреля, в этот день у мальчика был день рождения. До этого он был в школе, где не вызвал подозрений у преподавателей своим поведением.

Школьник оставил предсмертную записку, в которой пожаловался на то, что стране не нужны талантливые люди, сообщают СМИ.

По словам педагогов, учащийся не раз побеждал на областных и всероссийских олимпиадах по химии. Дома он также проводил лабораторные опыты, которые оканчивались некими взрывами. После жалоб соседей к мальчику пришли сотрудники ФСБ, провели проверку, изъяли телефон и технику и взяли подписку о неразглашении.

В марте стало известно, что семья вундеркинда Марка Вишни переехала жить в США, чтобы ребенок почувствовал себя нужным. Сам мальчик признавался, что его больше привлекает подход к образованию в Финляндии, Швеции, Европе, Америке.