Очередной прокол росТВ: кадры из фильма выдали за доказательство инсценировки химатаки в Сирии (фото)

В сюжетах росТВ использовали кадры из художественного фильма 2016 года.

В выпусках новостей на российских «Первом канале» и «России 1» в качестве доказательства того, что химическая атака в сирийской Думе была инсценирована, использовали кадры из художественного фильма 2016 года, снятого сирийским режиссером Хумамом Хусари и посвященного химической атаке 2013 года.

На данный факт обратил внимание российский телеканал "Дождь".

В выпусках новостей на упомянутых каналах показывалось, как якобы мертвые люди лежат на улицах, а рядом с ними в этот момент находятся люди с камерами. На некоторых кадрах актеры улыбались, явно наслаждаясь съемочным процессом. При этом в эфире ни слова не говорилось об истинном происхождении фотографий.

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На Первом канале кадры сопровождались следующими словами ведущей: "Западные политики и пресса игнорируют очевидные доказательства того, что никакой химической атаки в сирийском городе Дума не было. Накануне появились свидетельства очевидцев, они также говорят, что видеокадры, снятые боевиками в больнице, были инсценировкой".

Те же кадры были показаны в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым от 22 апреля. «Мы еще снимали, как дети в квартале были разбросаны: кто в машинах, кто рядом с машинами, кто под машинами. Все они были якобы погибшими. Их лица были желтыми», - говорит в сюжете.

Показанные в программах кадры опубликовало издание Global Times в 2016 году.

Напомним, что это далеко не первый прокол РосТВ. Ранее российский телеканал выдал архивное видео за недавний обстрел на Донбассе.