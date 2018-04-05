Вместе с "троллями" Facebook заблокировал страницу московской мэрии

Страница мэрии могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать один из 13 сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году

Социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц так называемой "фабрики троллей". Под раздачу попала и страница департамента экономической политики и развития мэрии Москвы.

Читайте такжеМИД РФ назвало блокировку в Facebook аккаунтов российской «фабрики троллей» борьбой с «альтернативной информацией»Как сообщает РБК, страница госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать Глеб Васильченко — один из 13 возможных сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году.

Представитель департамента экономполитики сообщил, что Глеб Васильченко «не работает в департаменте и им не известен».

Однако на странице департамента в российской соцсети "ВКонтакте" автором одного из загруженных в сообщество видео указывался именно Васильченко. Как сообщает издание, после вопроса о связи Васильченко с департаментом видео было удалено.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей РФ, среди которых и Украина.