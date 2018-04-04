Facebook заблокировал более 270 страниц российской "фабрики троллей", действовавших и в Украине

03:26, 04 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, передает Радио Свобода.

"Этот конкретный набор страниц и учетных записей был нацелен на Россию и людей, которые разговаривают на русском языке в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина", - заявил Цукерберг.

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Заблокированные страницы работали в рамках петербургской организации "Агентство исследований интернета", которую называют "фабрикой троллей" и обвиняют в создании сети фейковых страниц для создания таргетированной рекламы и осуществления влияния на выборы в США и Европе. Некоторые из страниц принадлежали российским медиа, но были под контролем IRA.

"Это российское агентство неоднократно действовало обманчиво и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России", - подчеркнул основатель Facebook.

По словам Цукерберга, за хотя бы с одной из страниц, заблокированных сегодня следили около миллиона человек, еще полмиллиона – за хотя бы одним таким аккаунтом в Instagram.

Цукерберг также анонсировал, что компания работает над инструментом, который даст пользователям возможность проверить, следят ли они за какой-то из страниц, которую контролирует IRA.

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Теги: #Россия#Facebook#Марк Цукерберг#фабрика троллей