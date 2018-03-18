Человек-ракета, "моржи", рыцари в доспехах, римлянин и даже медведь: как россияне президента выбирали (фото, видео)

Как рассказали местные жители, молодой человек по собственной инициативе изготовил военный наряд.

В России в деревне Горбунки Ломоносовского района на один из избирательных участков пришёл местный житель в костюме межконтинентальной ракеты "Сармат".

Об этом сообщает Online47.

Как рассказали местные жители, молодой человек по собственной инициативе изготовил военный наряд. Сотрудники участковой комиссии без проблем подтвердили личность экстравагантного гостя и позволили ему пройти в кабинку для голосования.

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Акция вызвала большой ажиотаж на участке. Избиратели стали охотно фотографироваться с человеком-ракетой.

А вот в Барнауле на участок пришла целая группа "моржей" в нижнем белье. Некоторые из них надели маски белых медведей.

В Бурятии отдать свой голос пришел медведь. Правда, не настоящий. Мужчине в костюме зверя позволили взять ручку и поставить галочку в бюллетене. Никаких правонарушений при этом не зафиксировали.

Интересный момент случился и в Адыгее. Одним из первых в районе свой голос отдал человек, который приехал на избирательный участок прямо на коне.

Свой голос за президента РФ также отдал супермен.

В Пскове на избирательный участок пришел человек в костюме стрелка.

В Санкт-Петербурге на избирательный участок появилась группа рыцарей в доспехах

Голосовал и римлянин, или, возможно, и просто приглашал сделать памятное фото с дня выборов.

А в Омске устроили целый концерт в честь выборов.

Напомним, что действующий президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. По уже сложившейся традиции он голосовал на избирательном участке, расположенном в здании Российской академии наук в Москве.