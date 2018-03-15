В России самолет потерял при аварии почти 9 тонн золота – груз ищут в окрестностях аэродрома (фото)

Пока в окрестностях аварии удалось обнаружить только 172 золотых слитка, каждый из них весит 20 кг.

В России едва не потерпел крушение транспортный самолет Ан-12, груженный 9 тоннами золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета, его собирают на взлетной полосе и окрестностях аэродрома Якутска.

Читайте такжеВ Тбилиси аварийно сел самолет из КиеваКак сообщает Telegram-канал Mash, сразу после взлета у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка. На земле уже обнаружены несколько частей самолета, вырванных из его фюзеляжа.

Отмечается, что большая часть ценного груза во время аварии вывалилась из самолета, сейчас его пытаются собрать по всем окрестностям. В окрестностях аэродрома Якутска найдены уже 172 слитка. Каждый из них весит 20 кг.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.